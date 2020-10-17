Украинка заявила, что родители Зеленского стыдятся своего сына

https://static.news.ru/photo/c7e90a98-113a-11eb-b213-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Женщина из города Кривой Рог, где родился президент Украины Владимир Зеленский, рассказала о реакции родителей лидера на его действия. По словам украинки, они испытывают стыд за сына и даже редко выходят из дома.

Украинка в эфире телеканала «Наш» уверила, что знает, как и многие в городе, лично семью главы государства. По её словам, многие разочаровались в Зеленском, ведь он не оправдал надежд граждан на позитивные изменения в стране. Кроме того, женщина подчеркнула, что цены на Украине выросли в два три раза, а имеющихся у пенсионеров денег на жизнь не хватает.

Также она прокомментировала опрос, который анонсировал президент.

У нас волосы дыбом стоят от этой всей ситуации, которая сейчас делается. Его родители даже мало выходят на улицу, потому что им стыдно, — цитирует украинку портал «Политика сегодня».

Зеленский ранее анонсировал первые два вопроса: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» Сегодня в видеообращении он раскрыл оставшиеся три: «Нужно ли сократить количество депутатов в Раде до 300?», «Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса?», «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?».

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман заявил, что если Киев решит легализовать марихуану, то употребление наркотиков в украинских школах увеличится в четыре раза, писал NEWS.ru.