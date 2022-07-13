«Украине придется несладко»: энергетик о введении режима ЧС в Венгрии

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Компрессорная станция природного газа

Международный эксперт в нефтегазовой отрасли «Газпром Инвест» Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru рассказал, какие последствия ожидают Украину после введения в Венгрии чрезвычайного энергетического режима. По его мнению, режим ЧС в соседней Венгрии негативно скажется на Украине. Киеву придется в таком случае отказаться от реэскпорта российского газа из Европы и стремиться искать ресурсы для заполнения собственных хранилищ в другом месте. Также, Демидов полагает, что режим жесткой экономии в Будапешта не добавит региону стабильности.

Тут надо понимать, что введения Венгрией чрезвычайного положения в энергетике в первую очередь ударит по Украине, которой будет несладко. Им придется в первую очередь заполнять свои хранилища и прекращать заниматься реэкспортом энергоресурсов полученных из РФ. Также прекратятся поставки в Австрию и на Балканы, что, несомненно, не будет идти им на пользу. В тоже время, в самой Венгрии будет проводиться оптимизация и экономия потребления энергии, что также не добавляет стабильности этому региону, — заявил Демидов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал 13 июля заседание кабинета министров для обсуждения проблем с поставками газа, влияющих на европейский энергетический рынок, сообщает телеканал M1. На встрече члены кабинета обсудили рост цен на энергоносители и перспективы нехватки газа в Европе осенью и зимой.

Правительство Венгрии после заседания приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в области энергетики, что подразумевает под собой введение специальных мер, направленных на обеспечение страны достаточным количеством топлива.