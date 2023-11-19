Украине поставили одно условие для вступление в ЕС Atlantico: Украина должна искоренить коррупцию перед вхождением в ЕС

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

ЕС должен подождать, пока коррупция на Украине будет искоренена, прежде чем начинать переговоры о ее вступлении в блок, заявил бывший советник Еврокомиссии по энергетической политике и профессор Свободного Университета Брюсселя Самуэль Фурфари, в статье для Atlantico. Он сопоставил эту необходимость с опытом вхождения Греции и Кипра в состав ЕС. Фурфари утверждает, что в обоих этих случаях решения о присоединении были приняты наспех, чтобы решить внутриполитические проблемы этих стран, но к чему хорошему это не привело.

Мы знаем, что коррупция на Украине несоизмерима с той, которая была распространена в Греции и которая все еще скрыта на Кипре. Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведенных примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади, - заявил Фурфари

По мнению Фурфари, уровень коррупции на Украине значительно превосходит тот, который был в Греции и по-прежнему сохраняется на Кипре. По его мнению, разумнее было бы дождаться искоренения коррупции, прежде чем начинать переговоры, вместо того чтобы поддаваться эмоциям.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.