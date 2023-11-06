Кулеба: украинцы закупают свечи и готовятся к худшей зиме в истории

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вид на обесточенный Киев

Жители Украины массово закупают свечи и готовятся к наступлению холодов, заявил в интервью Die Welt глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, страну ждет самая ужасная зима в истории.

Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров. Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся как можно лучше защитить наши электростанции, — сообщил Кулеба.

Министр добавил, что Россия снова будет проверять выносливость украинцев ракетами, но он уверен в победе. Кулеба также заявил, что Украина точно станет частью Евросоюза, для чего должна реформировать систему правосудия и усилить меры по борьбе с коррупцией.

Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах мы не боимся сценария конца света, — отметил он европейскую поддержку.

Ранее немецкие власти заявили, что не планируют «в обозримом будущем» поставлять на Украину ракеты Taurus. Сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключает в дальнейшем поставки Киеву этого вида вооружения, но реализация такой инициативы маловероятна. Представители правительства Германии обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины могут использовать переданные им ракеты для нанесения ударов по Крымскому мосту.

При этом германская сторона заверила украинские власти, что будет и дальше способствовать усилению их противовоздушной обороны. Поэтому не исключено, что ФРГ увеличит поставки ракет для ЗРК Patriot.