Украинцы стали хуже относиться к полякам из-за блокировки КПП Info Sapiens: отношение украинцев к полякам ухудшилось из-за КПП

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доля украинцев, хорошо относящихся к полякам, в 2022 году составляла 83%. В 2024 году она составила лишь 44%, свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens. В нем говорится, что на мнение украинцев могла повлиять блокировка КПП на границе двух стран.

О самой ситуации с КПП знают 92% граждан Украины, из которых 38% считают, что виновата не только Варшава, а совместные действия Украины, Польши и Еврокомиссии. Однако 25% винят во всем Варшаву и поляков, 10% — ЕК, а 9% — киевские власти. Также 7% считают, что виновата Россия.

Ранее военнослужащий ВСУ Игорь Черняк возмутился отношением украинцев в Польше к блокировке границы. По его словам, в Польше проживают миллионы украинцев, но они никак не реагируют на ситуацию с блокировкой польскими дальнобойщиками границы.

Он отметил, что около 2 млн украинцев имеют польское гражданство и еще около 5 млн живут там «с официальным статусом». Они обладают практически теми же правами, что и поляки, платят налоги, способствуют развитию польской экономики, но не стремятся помочь соотечественникам и ничего не предпринимают для снятия блокады, возмутился военный.