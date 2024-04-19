Украина создала способный долететь до Сибири БПЛА Economist: Украина получила модель БПЛА с запасом хода в три тысячи километров

Фото: МО Украины

На вооружении украинской армии появилась модель беспилотника, способная преодолеть три тысячи километров, передавало британское издание The Economist. По данным СМИ, в создание дронов дальнего радиуса действия Киев вложил сотни миллионов долларов.

Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири, — отметили авторы статьи.

Беспилотники со сверхдальним запасом хода уже производят с полдюжины компаний, сообщали журналисты. Новые модели дронов могут даже долететь до Сибири, говорится в статье.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА в Воронеже повреждены четыре домовладения. Как предупреждал губернатор Воронежской области Александр Гусев, пострадала местная жительница 1956 года рождения, у нее зафиксировали травмы средней тяжести.

До этого Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили 12 дронов.