https://static.news.ru/photo/ed186f84-387d-11ea-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада на заседании 16 января приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

Решение поддержали 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная рада Украины поручает постоянной делегации, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года, — говорится в тексте постановления парламента, на который ссылается РИА Новости.

Делегация России в 2014 году была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. После этого делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а с 2016 года перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В июне 2019-го ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации. Все санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других государств, писал NEWS.ru.