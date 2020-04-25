Украина продолжает борьбу с пожарами в чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/cdcd0666-879d-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Экстренные службы Украины продолжают ликвидировать возгорания в Житомирской области и зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции.

На борьбу с огнём привлекли 638 человек и 91 единицу техники, в том числе и тяжёлой — для создания противопожарных полос, говорится на правительственном портале Украины.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией . Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев вновь возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Украинская столица набрала 159 баллов. На втором месте Эль-Кувейт, на третьем — столица Индии Нью-Дели.