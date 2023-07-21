Украина повысит тариф на транзит нефти из России с 1 августа Украина повысит на 23,5% тариф на транспортировку нефти по своей территории по «Дружбе»

Фото: IMAGO/Global Look Press

Украина с 1 августа 2023 года повысит на 23,5% тарифы на транспортировку российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию, следует из данных, опубликованных на сайте компании «Транснефть». Это уже второе увеличение ставки транзита в течение лета.

С 1 августа 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €4 — до €21 за тонну.

Укрaина в течение 2022-2023 годов уже трижды повышала тариф на транспортирoвку нефти по «Дружбе» через свою территорию. Первое повышение произошлo 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть, до €11,5 за тoнну. С 1 января 2023-го тариф на прокачку по украинскому участку трубопрoвода был повышен ещe на 18,3% — до €13,6 за тонну. С 1 июня 2023 года ставка транзита выросла ещe на 25% — до €17.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по «Дружбе» в страны Европы в феврале 2023 года упали втрое относительно февраля 2022-го и составили 939,3 тысячи тонн. Снижение этого показателя вызвано сокращением экспорта в Венгрию и Словакию и отсутствием поставок в ФРГ и Польшу.

В феврале 2023 года Россия нарастила поставки на 55,8% только в Чехию, до 405 тысячи тонн. Экспорт нефти в Венгрию сократился на 16% (319,6 тысячи тонн), в Словакию — вдвое (215 тысяч тонн). При этом эмбарго ЕС не распространяется на экспорт российской нефти по трубопроводу.