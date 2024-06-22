В Британии раскрыли новую информацию по исчезнувшим Скрипалям Guardian: Скрипали отказались от участия в расследовании отравления в Британии

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Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, сообщает газета Guardian. Они, по данным издания, беспокоятся за свою безопасность, а также считают, что информации, которую они дали полиции, вполне достаточно.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании <...> потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена, — пояснили авторы материала.

При этом правительство Великобритании попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности. В том числе обеспечить задержку трансляции заседания на 15 минут на случай раскрытия информации, «которая может навредить национальной безопасности», отметили сотрудники издания.

В конце марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что на очередную ноту посольства РФ в Лондоне из МИД Британии по делу Скрипалей впервые с середины 2018 года был получен ответ. Там информировали, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его.

Как отмечали представители российской дипмиссии в Великобритании, Скрипали после отравления находятся в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными лицами России, а также не могут свободно передвигаться. В июне 2020 года в британских СМИ появились данные, что Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию.