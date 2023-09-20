Украина подготовила ответные меры на зерновое эмбарго Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ближайшие дни Украина может ввести запрет на импорт польских яблок и помидоров в ответ на зерновое эмбарго, передает Rzeczpospolita. Об этом, как утверждается, сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Украина может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в течение нескольких следующих дней, — сообщает польское издание.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина развязали «аграрную войну». Причиной послужил возможный запрет Варшавы на ввоз украинского зерна. По словам автора, «зерно раздора» взяло начало весной 2023 года, когда фермеры из Польши устроили забастовку в связи с падением цен на зерно почти вдвое. Это произошло из-за импорта более дешевого зерна с Украины.

Также профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими. За первые четыре месяца 2023 года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. После протестов местных фермеров в апреле Еврокомиссия запретила импортировать в Польшу украинское зерно. До этого момента, как подсчитал профессор, импорт бил рекорды.