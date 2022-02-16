Украина обвинила Запад в «экономической диверсии»

Нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям для Украины. Такое мнение выразил в колонке для издания «Главред» заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Он отметил, что действия западных государств носили характер «экономической диверсии».

По словам экономиста, страны с рыночной экономикой, в том числе Украина, крайне уязвимы к информационным войнам.

Информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, — те, кого украинские власти называют «нашими друзьями и партнёрами». Сутью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины, — написал Суслов.

Он добавил, что для страны это имело тяжёлые экономические, а также иные дестабилизирующие последствия. Экономист напомнил, что в одном из видеообращений президент Украины Владимир Зеленский сообщил о падении курса гривны и выводе из страны $12,5 млрд в течение января.

То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики, — подчеркнул он.

В настоящее время Украине следует заняться подсчётом убытков, считает эксперт. При этом вернуть капиталы и инвесторов в короткие сроки не получится, поскольку последние предпочтут инвестировать в другие страны, над которыми не ведут «столь жёсткие эксперименты». При этом Суслов подчеркнул, что хотя экономика страны ещё будет нести большие потери, она всё же стабилизируется. Он заявил, что «большая сделка» между Россией и Западом близка к завершению, в том числе это происходит «за счёт Украины».

Ранее стало известно, что США могут предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Чад Перграм. Он добавил, что некоторым членам палаты представителей Конгресса США это сообщил 14 февраля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Журналист утверждает, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным обострением. Кроме того, $1 млрд может успокоить Киев.

Кроме того, Франция готова предоставить Украине кредит на €200 млн, а также финансовые гарантии на €1 млрд. Под них Киев может в будущем получить кредиты в любых французских банках.