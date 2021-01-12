Учёные раскрыли тайну итальянского острова, где нет заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cb7cef0-54b9-11eb-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sky Eckstrom/wikipedia.org

Итальянские учёные выяснили природу феномена острова Джильо, ни один из жителей которого не заразился коронавирусом. Пандемия обошла это место стороной, хотя туда неоднократно приезжали заболевшие люди с материка, а местные жители не соблюдали социальную дистанцию.

Остров Джильо, который находится у побережья Тосканы, остаётся одним из немногих мест в Италии, где не зарегистрировано ни одного инфицирования среди островитян, все случаи только у приезжих туристов. При этом плотность населения в местных посёлках едва ли не самая высокая в стране.

Весной 2020 года на острове не было предписания соблюдать социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры. Таким образом, тесные контакты приезжих с местным населением должны было привести к массовому заражению, однако этого не произошло, передаёт РИА Новости.

Чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу, учёные под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая провели обширное серологическое исследование. Специалисты стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трёх главных поселений — в общей сложности 634 человека, а заодно 89 приезжих.

Антитела обнаружили только у одного человека, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Ещё у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, также нашли антитела. Но среди образцов слюны эксперты не выявили ни одного положительного результата.

Отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове учёные в итоге объяснили двумя причинами. Во-первых, это чистейший воздух. По мнению специалистов, отсутствие загрязняющих примесей могло сыграть важную роль в ограничении распространения инфекции. Во-вторых, это возможное наличие у всех жителей острова перекрёстного иммунитета к некоему похожему патогену. Эту причину исследователи сочли наиболее вероятной.

Перекрёстный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2, считают специалисты, мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, которые реагируют на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.

Впрочем, в дальнейшем авторы исследования планируют продолжить изыскания. Они намерены сделать это в разгар туристического сезона, когда тысячи туристов начнут посещать остров. Кроме того, учёные собираются более детально изучить особенности микроклимата Джильо.

Ранее NEWS.ru писал, что человечество не сможет получить коллективный иммунитет от коронавируса в течение 2021 года. По крайней мере, такого мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения.