Ученые разгадали тайну Бермудского треугольника Ученые связали исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике с волнами

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Исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике может быть связано с огромными волнами, наблюдающимися в этом регионе, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на исследования британских ученых. Океанографы утверждают, что волны в районе Бермудских островов могут достигать 30 метров в высоту. Причиной их образования чаще всего становятся мощные штормы.

Ученые отмечают, что такие волны способны легко поглотить судно, в том числе и крупных размеров. Для того чтобы проверить свою теорию, они создали модели, имитирующую плавание судов в подобных условиях. Выяснилось, что так называемые волны-убийцы способны не только целиком поглощать судна, но и делать это в короткие сроки. Широко распространенные теории о причастности магнитных аномалий и подводных взрывов газа в этом районе исследователи считают несостоятельными.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер ранее составил отчет о неопознанных летающих объектах инопланетного происхождения, в которых говорится о том, что Вашингтон не располагает какими-либо доказательствами их существования. Он также подчеркнул, что США не занимаются разработкой программы исследования НЛО. В подавляющем большинстве случаев все наблюдавшиеся объекты, чья природа была неизвестной, касались обычных явлений, подытожил он.