У президента Чехии Земана обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у 77-летнего президента Чехии Милоша Земана. Глава государства по решению врачей возвращается в Центральный военный госпиталь в Праге, где находился на лечении с 10 октября по 25 ноября текущего года. Об этом сообщило телевидение Чехии.

По данным СМИ, заболевание, выявленное у Земана, не имеет внешних признаков.

У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса, — говорится в телевизионном сообщении.

Ранее стало известно, что президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. Предполагалось, что чешский лидер продолжит курс лечения на дому.

Также сообщалось, что Земан пока не может исполнять свои обязанности. Как заявляли лечившие его врачи, чешский лидер может общаться, но делает это с большим трудом.

Позднее хирург Павел Пафко, который является членом медконсилиума по наблюдению за здоровьем Земана, назвал его диагноз. По словам медика, глава государства страдает циррозом печени.