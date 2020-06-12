У посольства РФ в Киеве в День России появились билборды с гербом СБУ

https://static.news.ru/photo/a0893d9e-ac93-11ea-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России на Украине/facebook.com

В День России 12 июня возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. Такие же билборды были замечены около консульств в Одессе и во Львове.

На официальной странице СБУ в соцсетях по этому поводу появилось обращение. В нём появление билбордов с гербом службы назвали «приветом к так называемому Дню России».

У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ», — написано на странице СБ в Twitter.

Отношения между странами разладились в 2014 году. Этот год был ознаменован присоединением Крыма к России и развитием военных действий в Донбассе. На полуострове прошёл референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Мировое сообщество результаты референдума не признало.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно раскается за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.