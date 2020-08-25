У пациентов в Нидерландах и Бельгии выявили повторное заражение COVID-19

Два пациента из Бельгии и Нидерландов, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, повторно заразились COVID-19.
Как
По словам вирусолога Марион Копманс, все инфекции имеют разный генетический код, поэтому чтобы официально подтвердить факт повторного заражения, необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.
Ранее повторное заражение было выявлено у главы Тувы. Как писал NEWS.ru, Шолбан Кара-оол, первый раз переболел коронавирусом в мае. В настоящее время он направлен в Москву на дополнительное обследование. В настоящее время самочувствие Кара-оола расценивается как стабильное, он продолжает работать в дистанционном режиме и держит на контроле особо важные вопросы. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.
Также стало известно о повторном заражении жителя Гонконга, который четыре месяца назад переболел коронавирусом во время поездки в Европу. Предполагается, что случай инфицирования не имеет отношения к ситуации, когда в организме выздоровевших пациентов выявляются слабые остатки вируса.
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