У пациентов в Нидерландах и Бельгии выявили повторное заражение COVID-19

https://static.news.ru/photo/407bda96-e6b4-11ea-bacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Два пациента из Бельгии и Нидерландов, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, повторно заразились COVID-19.

Как сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на вирусологов, в Нидерландах вирус был снова выявлен у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой. В Бельгии вновь заразилась женщина из Лёвена, переболевшая коронавирусом три месяца назад.

По словам вирусолога Марион Копманс, все инфекции имеют разный генетический код, поэтому чтобы официально подтвердить факт повторного заражения, необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.

Ранее повторное заражение было выявлено у главы Тувы. Как писал NEWS.ru, Шолбан Кара-оол, первый раз переболел коронавирусом в мае. В настоящее время он направлен в Москву на дополнительное обследование. В настоящее время самочувствие Кара-оола расценивается как стабильное, он продолжает работать в дистанционном режиме и держит на контроле особо важные вопросы. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.

Также стало известно о повторном заражении жителя Гонконга, который четыре месяца назад переболел коронавирусом во время поездки в Европу. Предполагается, что случай инфицирования не имеет отношения к ситуации, когда в организме выздоровевших пациентов выявляются слабые остатки вируса.