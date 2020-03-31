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Телеканал «Россия 24» представил документы, из которых следует, что украинские спецслужбы и иностранные инструкторы помогают обеспеченным клиентам приехать в зону операции Объединённых сил на юго-востоке Украины и «пострелять» по позициям ДНР.

В эфире телеканала человек со скрытым лицом рассказал, что некие люди заказывают «сафари» на военных ДНР и на гражданских лиц с выходом в серую зону или к позициям военнослужащих в сопровождении спецназа. По его словам, им предоставляется обмундирование, в частности, американские бронежилеты, тепловизоры и приборы ночного видения, а также улучшенное оружие, сделанное на заказ.

Также неизвестный заявил, что в подобных «операциях» принимали участие экс-сотрудники украинской «Альфы» Александр Суворов и Дмитрий Кузьменко, бывший замминистра здравоохранения Александр Линчевский и некий Тимофеев, сотрудник занимающейся производством прицелов фирмы.

Сотрудник спецподразделения МГБ ДНР заявил, что Линчевский, Суворов, Кузьменко и Тимофеев в ноябре 2019 года напали на пост ДНР в сопровождении бойцов ВСУ и кадровых офицеров СБУ Дениса Волочаева и Александра Бова, после боя они отступили на минное поле и получили взрывные ранения, вследствие чего полковники Каплунов и Волочаев скончались. Пресс-офицер МГБ ДНР заявил, что «сафари» проходит под личным контролем начальника Центра специальных операций СБУ генерал-лейтенанта Александра Устименко.

Как писал NEWS.ru ранее, СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви. Олег Сугерей, который рассказал о деталях убийства комбата ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви, не служил в СБУ. Об этом заявили в спецслужбе.