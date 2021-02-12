Турецкий ведущий в прямом эфире «присоединил» к стране Кипр, Крым и Донбасс

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Ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс.

Карта Турции в 2050 году выглядит действительно масштабной — многие пользователи Сети назвали это «новой Османской империей». В состав страны, согласно авторам сюжета, войдут Армения, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Абхазия, Осетия, Ирак и множество других расположенных рядом государств. Особое внимание уделяется и Кипру, который уже много лет разделён на южную и северную части — подконтрольную Греции и Турции соответственно. Принадлежность территорий острова давно является предметом конфликта двух стран.

Не обойдена вниманием и Россия. В частности, турецкими, согласно телеканалу, должны стать Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, также Ставропольский край и Краснодарский край, Крым, Адыгея, Чечня, Дагестан, Чувашия и другие территории. На украинской территории должны перейти под флаг с полумесяцем Луганская и Донецкая области.



Turski vlaÅ¾ni snovi do 2050-e.

Na turskom kanalu "TRT1" prikazane Erdoganove namere. pic.twitter.com/KVOFQlNY1h — Å piro Seneka (@SenekaSpiro) February 11, 2021

Как пишет «Царьград», украинцы, отстаивающие свою независимость, попытались найти объяснение такому сюжету. Они уверены, что на самом деле в программе обсуждалось лишь возможное расширение влияния Анкары в ближайшие 30 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина предложила самолётам Североатлантического альянса использовать для своих операций воздушное пространство над Крымским полуостровом.

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что НАТО может использовать воздушное пространство над полуостровом для своих операций, в частности «в Симферопольском районе полётной информации». Это предложение чиновник озвучил во время встречи в Брюсселе с заместителем генерального секретаря Альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.