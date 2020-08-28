Турция отвергла требования ЕС прекратить геологоразведку в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/40ea56fe-e940-11ea-b668-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Анкара посчитала необоснованными требования Европейского союза о прекращении геологоразведочных работ в Средиземном море. Об этом сказано в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Турции Хами Аксоя.

Он заявил, что ЕС не имеет права критиковать деятельность государства на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы её прекратили.

Мы призываем страны ЕС не поддерживать максималистские, противоречащие нормам международного права требования Греции под предлогом солидарности и единства, — цитирует текст коммюнике ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали Евросоюзу «действовать беспристрастно и быть честным посредником» в разрешении ситуации в Восточном Средиземноморье.

Кроме того, в Анкаре вновь возложили ответственность за напряжённость в Средиземном море на Афины и Никосию.

Отношения Греции и Турции обострились в конце 2019 года из-за подписанного Анкарой с базирующимся в Триполи правительством национального согласия Фаиза Сараджа меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. По мнению Афин, документ закрепляет право греческих островов на морской шельф и перечёркивает незаконный турецко-ливийский меморандум. Анкара греко-египетское соглашение не признала и направила своё исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

Греция, в свою очередь, обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». Помимо этого, Афины проинформировали ООН о том, что Анкара угрожает безопасности региона.

Ранее NEWS.ru писал, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза ускорить подготовку санкций в отношении Анкары за буровую деятельность в восточной части Средиземного моря при отсутствии прогресса с турецкой стороны.