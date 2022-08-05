Три новых судна с зерном отправились из портов Украины В Минобороны Турции сообщили об отправке еще трех судов с украинским зерном

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Погрузка зерна на корабль

Утром 5 августа еще три сухогруза с зерном отправились из украинских портов, сообщает Минобороны Турции в своих соцсетях. В ведомстве отметили, что судна Navistar, Rojen и Polarnet суммарно перевозят 58 тысяч тонн кукурузы, а за транспортировкой зерна следит команда Объединенного координационного центра.

Судно Navistar под панамским флагом, перевозящее 33 тысячи тонн кукурузы, следует с Украины в Ирландию из Одесского порта. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром на севере Стамбула, — рассказали в Минобороны Турции.

Также уточняется, что сухогруз Rojen следует под флагом Мальты, и после проверки 13 тысяч тонн зерна оно будет перенаправлено в Великобританию. Судно Polarnet же отправилось под турецким флагом, и 12 тысяч тонн кукурузы будет доставлено в город Карасу.

2 августа первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибыл в Стамбул. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. На борту также находилась кукуруза.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.