TikTok заблокировал «пророссийские» аккаунты по наводке Украины ЦПД: TikTok заблокировал 24 «пророссийских» аккаунта за дезинформацию

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Соцсеть TikTok заблокировала 24 аккаунта по запросу Украины, которые посчитали «пророссийскими», сообщила пресс-служба украинского Центра противодействия дезинформации. Ведомство также опубликовало «расстрельный список» блогеров, состоящий из 83 каналов.

Украинские власти посчитали, что заблокированные аккаунты распространяют «российскую дезинформацию». Такая мера может быть связана с переходом принадлежащей китайской компании ByteDance соцсети под контроль американских инвесторов, предположил Telegram-канал Readovka.

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров ранее призвала Роскомнадзор заблокировать сервис TikTok на территории РФ. Решение будет способствовать развитию отечественных видеоплатформ, подчеркнули представители организации.

До этого председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что власти Украины могут рассмотреть возможность полной блокировки TikTok на территории страны, если подобный запрет введут в США. По его словам, в Киеве следят за этим процессом. Кроме этого, как добавил украинский депутат, может быть поднят вопрос о блокировке мессенджера Telegram.