The Times: беженцев с Украины будут размещать в особняках олигархов РФ

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб сообщил, что власти страны намерены размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках российских олигархов, передаёт издание The Times. Он добавил, что в Британии также планируют запретить богатым гражданам из России нанимать местные юридические фирмы для защиты своей недвижимости.

Правительство может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев, — сказал Рааб.

С момента начала военной спецоперации ВС РФ на Украине Великобритания ввела санкции против 11 «ведущих российских олигархов», теперь их количество возросло до 13. Также под рестрикции попали более 220 физических и юридических лиц, а всего в санкционном списке Лондона числится более 500 физических и юридических лиц из РФ. Кроме того, введены ограничения в отношении ЦБ РФ и ряда банков, для российских самолётов закрыто небо Великобритании, в портах введён запрет на приём российских судов.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».