The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС The Telegraph: Eвросоюз передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Евросоюз был вынужден отказаться от идеи ввести потолок цен на газ после предупреждения президента России Владимира Путина, пишет Том Рис для издания The Telegraph. Отмечается, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители.

Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения, — говорится в публикации.

Отмечается, что на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Рис подчеркнул, что сейчас Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

В Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к тяжелой зиме, — добавил автор публикации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решаться ввести лимит цен на российское сырье. Запад не в том положении, чтобы диктовать волю России, отметил он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Путин считает, что таким странам следует одуматься, в противном случае мир ожидает еще больший рост цен на энергоносители.

Также российский лидер назвал глупостью желание на Западе ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ. Он считает, что такой шаг будет способствовать повышению цен на сырье.

Министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.