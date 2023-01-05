The Guardian: принц Гарри рассказал о драке с братом Уильямом из-за Маркл

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Принц Гарри рассказал о нападении со стороны его брата Уильяма, ныне принца Уэльского, когда их отношения дали трещину из-за женитьбы младшего наследника на актрисе Меган Маркл, сообщает The Guardian со ссылкой на мемуары Гарри. Уточняется, что инцидент произошел в 2019 году.

Гарри написал, что Уильям однажды пришел к нему в Ноттингемский коттедж обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Во время беседы гость назвал Меган трудной, грубой и резкой, что младший принц счел «попугайством повествования прессы» о своей супруге. Как пишет Гарри, конфликт обострялся до тех пор, пока Уильям не схватил его за воротник и кинул на пол.

Он поставил воду, назвал меня другим именем, потом подошел ко мне. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвал ожерелье и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там некоторое время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался, — написал Гарри.

Он добавил, что Уильям хотел ответного удара, напоминая о на ссорах, которые у них были в детстве, однако принц отказался это сделать. По словам Гарри, брат ушел, но позже вернулся «с сожалением и извинениями».

В ближайшее время в свет выйдет книга принца Гарри Spare («Запасной»). Обида на то, что он «запасной» принц, является объединяющей темой его книги, в главах о его детстве, его школьном обучении, его карьере в королевской семье и в британской армии, его отношениях с родителями и братом и его жизни с Меган через ухаживания, свадьбы и брака с их собственным опытом родительства.

На Netflix ранее вышел трейлер фильма «Гарри и Меган», который грозит вбить новый клин между братьями и насолить Букингемскому дворцу. Чего ждать от скандальной премьеры — разбирался NEWS.ru.