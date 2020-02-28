https://static.news.ru/photo/019abb94-5a05-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прихожане Русской православной церкви в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей, которые настаивают на закрытии храма из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

По его словам, болезнь верующим не страшна благодаря силе молитвы. Даже «чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться», сказал священнослужитель в эфире телеканала «Спас».

Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь, — сказал отец Димитрий.

Во избежание конфликта он посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ собираться на ночные службы.

Что касается требования на время эпидемии закрыть храм как одно из массовых мест, то подобные запреты говорят лишь о том, что «правительство совершенно безбожное» и что «это начало конца», высказал мнение представитель Церкви.

Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чём-то малом. Ну расстрелов же не будет! — предположил глава патриаршей комиссии.

По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 36,5 тысячи. В общей сложности госпитализированы свыше 83,3 тысячи пациентов.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв высказал мнение, что ситуация с коронавирусом похожа на «фейк всемирного масштаба». За фальсификацией эпидемии, по его словам, стоят определённые люди, которым выгодно было раздуть слухи о смертельной инфекции.