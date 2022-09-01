Жена Зеленского запретила сдавать виллу в Италии россиянам La Stampa: Елена Зеленская лично выставила условие о запрете сдачи виллы россиянам

Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена запретила сдавать свою недвижимость в итальянском городе Форте-деи-Марми россиянам, сообщает газета La Stampa со ссылкой на слова агента по недвижимости Клаудио Сальвини. Отмечается, что жена главы Украины дала ордер на аренду виллы с конкретным запрещающим пунктом. Ранее газета Il Tirreno сообщила, что вилла украинского президента в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России.

Вилла не была сдана в аренду лицам российской национальности, потому что у нас есть мандат от собственности, который категорически запрещает нам это делать. Мы можем сдать недвижимость в аренду кому угодно, если они другой национальности: европейцы, американцы и так далее <..>, — сообщил Сальвини.

Известно, что ранее некая россиянка опубликовала сделанные в саду особняка фотографии. По информации газеты Il Tirreno, об этом стало известно, когда местное агентство недвижимости попыталось взять в аренду виллу для туристов из Южной Кореи. После этого риелтор Сальвини стал «одним из самых разыскиваемым в прессе людей Версилии».

Мой телефон звонит с восьми утра сегодняшнего дня. <...> То, что было написано, — фальшивая новость. Вилла свободна и находится на рынке недвижимости. Если хотите ее арендовать, можете это сделать, — отметил риелтор.

Ранее стало известно, что власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Моше Кантора в Порто Ротондо на северо-востоке итальянского острова Сардиния. Отмечается, что бизнесмен также лишился недвижимости, которая граничит с территорией виллы «Чертоза», принадлежащей бывшему премьер-министру.