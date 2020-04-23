Суд в Голландии отказался раскрыть личности свидетелей по делу MH17

https://static.news.ru/photo/74ba0d92-8583-11ea-b31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/Global Look Press

Окружной суд Гааги отказался рассекретить информацию о 12 свидетелях, которые дали показания по делу о малазийско-голландском рейсе MH17, сбитом над Донбассом в 2014 году.

Судья не поддержал ходатайство защиты россиянина Олега Пулатова — одного из обвиняемых. Показания одного из 13 свидетелей суд исключил из материалов дела, но 12 человек сохранили статус участников процесса.

Личности этих свидетелей останутся засекреченными. <...> Решения судебного следователя вынесены должным образом и, с другой стороны, основывались ли они на верных основаниях, — цитирует ТАСС решение суда.

Как писал NEWS.ru, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский Boeing 777, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии следствия, самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили в Донбасс из России. Обвинение заочно предъявлено россиянам Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

Основные слушания по делу приостановлены из-за пандемии коронавируса.