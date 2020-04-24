Европа

Суд смягчил меру пресечения экс-депутату Рады по делу об убийстве

18:31, 24 апреля 2020
Татьяна Черновол Татьяна Черновол Фото: Олег Федонюк/facebook.com

Апелляционный суд Киева 24 апреля изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной экс-депутату Верховной рады Татьяне Черновол, подозреваемой в умышленном убийстве сотрудника киевского офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Применить к Черновол Татьяне Николаевне меру пресечения в виде домашнего ареста <...> в период времени с 22:00 до 06:00 сроком до 8 июня 2020 года, — цитирует ТАСС судью.

Подозреваемая обязана по требованию прибывать к следователю, не покидать населённый пункт, в котором живёт, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать свой заграничный паспорт.

Постановление обжалованию не подлежит. В случае невыполнения этих условий к Черновол может быть применена более суровая мера пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол заподозрили в умышленном убийстве. Утром 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по месту жительства подозреваемой. Речь идёт о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года в центре Киева, который привёл к гибели человека. Следователи считают, что убийство было совершено по предварительному сговору, а Черновол руководила группой лиц и участвовала в поджоге.

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