Суд смягчил меру пресечения экс-депутату Рады по делу об убийстве

https://static.news.ru/photo/0e0be42a-8642-11ea-ab4d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Черновол Фото: Олег Федонюк/facebook.com

Апелляционный суд Киева 24 апреля изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной экс-депутату Верховной рады Татьяне Черновол, подозреваемой в умышленном убийстве сотрудника киевского офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Применить к Черновол Татьяне Николаевне меру пресечения в виде домашнего ареста <...> в период времени с 22:00 до 06:00 сроком до 8 июня 2020 года, — цитирует ТАСС судью.

Подозреваемая обязана по требованию прибывать к следователю, не покидать населённый пункт, в котором живёт, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать свой заграничный паспорт.

Постановление обжалованию не подлежит. В случае невыполнения этих условий к Черновол может быть применена более суровая мера пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол заподозрили в умышленном убийстве. Утром 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по месту жительства подозреваемой. Речь идёт о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года в центре Киева, который привёл к гибели человека. Следователи считают, что убийство было совершено по предварительному сговору, а Черновол руководила группой лиц и участвовала в поджоге.