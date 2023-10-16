Суд Грузии вынес вердикт по запросу об импичменте Зурабишвили Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

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Салома Зурабишвили

Конституционный суд удовлетворил представление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте президенту республики Саломе Зурабишвили, передает ТАСС. Ведомство постановило, что глава государства действительно нарушила конституцию, совершив зарубежный визит без решения правительства, заявил глава КС Мераб Турава, добавив, что вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.

Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт «а» части 1 статьи 52 Конституции Грузии, — сообщил он.

За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума КС. Теперь решение передадут в парламент, члены которого вынесут окончательное решение в течение двух недель.

Судебное разбирательство по делу об импичменте стартовало в Конституционном суде республики 3 октября. Сама Зурабишвили ни на одном из заседаний не присутствовала, ее представляли юристы. В своих соцсетях президент выразила уверенность, что «все будет хорошо». Разбирательство началось после того, как Зурабишвили съездила в зарубежное турне, целью которого она называла помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата в ЕС.