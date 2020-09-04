Стрелков оценил приказ главы ДНР Пушилина уничтожить сооружения Украины

https://static.news.ru/photo/fad1fe74-ef8e-11ea-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Ополченцы Донбасса не воспринимают главу ДНР Дениса Пушилина как лидера, поэтому после его приказа об уничтожении инженерных сооружений на линии соприкосновения не стоит ожидать обострения конфликта в Донбассе.

Местное ополчение Пушилина не слушает, потому что оно ему не подчиняется. Пушилин отдельно, ополчение отдельно. Пушилина все презирают, как в ополчении, так и в гражданском обществе. Поголовно, — заявил Стрелков журналистам URA.RU.

NEWS.ru писал, что Пушилин отдал приказ по уничтожению инженерных сооружений у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, которые возведены там в нарушение договорённостей. Политик также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.

Ранее украинские силовики обвинили ополченцев в нарушении перемирия. В ВСУ заявили, что на линии разграничения было размещено оружие, что является нарушением. В штабе операции Объединённых сил Украины подчеркнули, что жители Донбасса ещё раз продемонстрировали «устойчивое нежелание соблюдать достигнутые договорённости».