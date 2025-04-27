Стратегический эксперт охарактеризовал позицию Европы по Украине Аналитик Колунджич: Европа завела себя в тупик по отношению к Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Власти Германии и Евросоюза находятся в сложной ситуации по отношению к украинскому конфликту и не демонстрируют готовности менять свою политику. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя восприятие хода боевых действий в Европе.

Изменение позиции Германии или ЕС по конфликту на Украине на данный момент маловероятно. Они загнали себя в порочный круг, выбраться из которого крайне трудно, — отметил он.

По словам эксперта, западные спецслужбы активно работают на территории Украины, что подтверждает высокий уровень осведомленности Германии и ЕС о происходящем. Однако, отмечает Колунджич, представители власти и СМИ продолжают транслировать прежний курс, несмотря на реальные трудности. Он добавил, что в ближайшее время изменения позиций Германии или Европейского союза по украинскому конфликту маловероятны.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что с Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства. Так он прокомментировал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. Глава МИД РФ обратил внимание на желание европейских государств возродить нацистскую идеологию, предупредив их, что ЕС может вступить на тропу войны.