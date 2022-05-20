Страны G7 выделят Украине более $18 млрд Глава Минфина ФРГ: G7 выделит Украине более $18 млрд в виде безвозмездных выплат

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил в интервью Bloomberg, что страны G7 собираются предоставить Украине более €18 млрд в виде безвозмездных выплат и займов для покрытия текущих нужд страны. США при этом обязуются выплатить $7,5 млрд. По его словам, в ближайшее время у Украины не должно возникнуть проблем, связанных с финансированием государственных нужд.

Представляется, что мы можем собрать более €18 млрд, чтобы поддержать Украину, — сказал министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере €600 млн. Кроме того, обсуждается вопрос предоставления Киеву кредита на сумму €9 млрд.

Фон дер Ляйен добавила, что помимо оказания финансовой поддержки Евросоюз будет работать над тем, чтобы помочь Украине восстановиться в качестве свободной и демократической страны.