Страны ЕС откажутся от украинского транзита газа Еврокомиссар Симсон: ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года

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Страны Европейского союза решили отказаться от транзита газа через Украину с 2025 года, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, которые приводит ТАСС, ЕС в то же время планирует, чтобы украинская газотранспортная система по-прежнему использовалась. В частности, речь идет о газохранилищах, где можно размещать европейские запасы газа.

Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией (срок его действия истекает 31 декабря текущего года. — NEWS.ru), но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа. Европейские компании уже использовали украинские газохранилища в прошлом году, — сказала еврокомиссар.

Она добавила, что поставки газа из РФ были на уровне 15% от всего газового импорта Евросоюза по итогам прошлого года. При этом в 2022 году они составляли 22%, уточнила Симсон. По ее данным, через Украину Россия поставила в Евросоюз 14 млрд кубических метров трубопроводного газа, еще 18 млрд кубических метров пришлись на СПГ.

Конечно, самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России. Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС, — заявила Симсон.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что власти государства готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских стран. При этом, отметил он, Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего газа. В ином случае Украина будет использовать газотранспортную систему для своих целей, подчеркнул он.