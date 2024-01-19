Страны Балтии возведут линию обороны на границе с Россией Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» на границе с Россией

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Три балтийские страны договорились возвести «линию обороны» вдоль восточной границы с Россией, заявила пресс-служба Минобороны Эстонии. Помимо Таллина к инициативе присоединятся Рига и Вильнюс. В эстонском ведомстве добавили, что крайне важно распределить время «с умом», чтобы государства были готовы к обороне своих границ.

Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне, — говорится в сообщении.

В НАТО тем временем сообщили, что оборонные планы Альянса были разработаны прежде всего на случай конфликта с Россией. По словам главы военного комитета Роба Бауэра, РФ расценивается как одна из основных угроз Блоку. Упоминая Россию, он поставил страну на один уровень с террористическими группировками.

Вместе с тем Бауэр заявил, что НАТО ожидает начала полномасштабной войны с Россией в ближайшее двадцатилетие. По его мнению, странам Блока необходимо подготовиться к этому событию. Прежде всего нужно создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны, указал он.