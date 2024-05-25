«Стена дронов» появится на границах стран ЕС от Норвегии до Польши Страны Балтии, Финляндия и Норвегия создают «стену дронов» на границах с РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Страны Балтии, а также Финляндия, Норвегия и Польша подписали соглашение о создании «стены дронов», чтобы усилить контроль за своими границами, заявила глава МИД Литвы Агне Билотайте. По словам министра, это поможет защитить участников договора от контрабанды и провокаций со стороны недружественных государств, передает литовское радио LRT.

Это совершенно новая вещь — стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ <...> от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды, — пояснила она.

Билотайте уточнила, что в рамках проекта будут задействованы как разведывательные дроны, так и системы для борьбы с БПЛА. Она также отметила, что Литва уже приступила к реализации плана в данной сфере — в стране создано специальное подразделения для управления беспилотниками, также ведутся активные закупки дронов и систем их подавления.

Ранее бывший генерал-майор финских ВС Пекк Товери выразил мнение, что одним из наиболее уязвимых мест НАТО стали Аланские острова. По его словам, контроль над данной зоной позволит перекрыть сообщение по морю с Ботническим и Финским заливами.