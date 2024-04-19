«Статусный момент»: военэксперт о желании ВСУ атаковать Крымский мост Военэксперт Дандыкин: ВСУ хотят атаковать Крымский мост ради статуса

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Желание ВСУ атаковать Крымский мост является «статусным моментом» для Украины, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Царьградом» военный эксперт уточнил, что для Киева этот мост является символом «абсолютно новой России». По его словам, Киев готов потратить на эту атаку все свои ресурсы.

Удары по Крымскому мосту для них — в первую очередь статусный момент. На который они готовы потратить очень много усилий и весь запас ресурсов, который у них остался. Имеются в виду ракеты и, возможно, даже дроны. И потом остаться ни с чем, — отметил Дандыкин.

Полковник подчеркнул, что по Крымскому мосту передвигается только пассажирский транспорт, а не военный. Эксперт выразил уверенность, что у Военно-морского флота России и ВКС достаточно сил, чтобы отразить атаку как с моря, так и с воздуха. Кроме того, чтобы совершить атаку на Крымский мост, необходимо преодолеть несколько линий ПВО.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что к украинским мини-подлодкам нужно отнестись максимально серьезно, так как ВСУ могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что подобные субмарины могут вооружить торпедами.