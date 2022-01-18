Старейший мужчина в мире скончался в Испании

В испанском Леоне в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире Сантурнино де ла Фуенте Гарсия. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день, — сказано в сообщении.

Гарсия попал в книгу рекордов 10 сентября 2021 года. Тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Мужчина родился в городе Леон 11 февраля 1909 года. Из-за небольшого роста (150 сантиметров) его не взяли в армию в годы гражданской войны в Испании (1936–1939). Тогда он открыл собственное обувное дело и занялся изготовлением обуви для солдат. В свободное время играл в футбол и болел за команду родного города «Культураль Леонеса».

Сатурнино де ла Фуэнте был женат. У них с супругой семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

А 2 января 2022 года жительница Японии Канэ Танака, которая, согласно Книге рекордов Гиннесса, является самой пожилой женщиной в мире, отпраздновала 119-летие. По словам родственников, она поставила себе цель дожить до 120-летия.

Всю свою жизнь японка проработала в магазине по продаже лапши. Выйдя на пенсию в 1970-е годы, Танака много путешествовала, несколько раз побывала в США.