Стало известно состояние президента Австрии после укуса собаки Санду Президент Австрии после укуса собаки Санду чувствует себя хорошо

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Александер ван дер Беллен

Президент Австрии Александер ван дер Беллен, которого накануне укусила собака главы Молдавии Майи Санду, чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в офисе австрийского лидера. Там отметили, что он получил небольшую травму, а место укуса заклеили пластырем.



Санду пояснила, что собака кинулась на гостя из-за сильного страха. По ее словам, животное испугалось большого числа людей вокруг.

16 ноября собака молдавского главы государства Майи Санду укусила за палец австрийского президента Александера ван дер Беллена. Он прибыл с визитом в Кишинев. Видео инцидента попало в интернет. Санду присела перед собакой и начала ее гладить. К животному потянулся и ван дер Беллен, однако питомец неожиданно укусил австрийского политика.

До этого охранник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спас его от возможного нападения осы. На кадрах видно, как секьюрити главы государства смахнул насекомое с плеча Эрдогана в момент его выступления. Президент не заметил осу и действий охранника и продолжил свое выступление. Защитник Эрдогана затем раздавил осу за спиной турецкого лидера.