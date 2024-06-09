Стало известно, сколько истребителей Mirage Франция сможет передать ВСУ La Tribune Dimanche: Франция сможет поставить Украине не более шести Mirage 2000

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Mirage 2000

Франция может передать Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, сообщила газета La Tribune Dimanche. По ее информации, если Париж захочет поставить больше самолетов, то их придется искать у других союзников. Всего Франция располагает 26 экземплярами, говорится в публикации.

По информации газеты, шесть истребителей не хватит для того, чтобы реально помочь Украине. Кроме того, этого количества будет недостаточно, чтобы «удовлетворить амбиции президента Франции Эммануэля Макрона». Авторы материала утверждают, что глава государства хочет всеми силами остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву.

В целом Украина может рассчитывать на 12 истребителей от Парижа и союзников, пишет газета. Однако поставки в любом случае усложнят организацию авиационных миссий ВВС Франции и обслуживание флота.

Ранее сообщалось, что французские истребители Mirage 2000, которые Париж планирует передать Украине, не подойдут Киеву по некоторым характеристикам. Эксперт по авиации Джастин Бронк отмечает, что их эффективность ограничена ракетами класса «воздух — воздух», которые имеют меньшую дальность в сравнении с американскими аналогами.