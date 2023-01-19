Стало известно, сколько готова потратить Эстония на военную помощь Украине Премьер Каллас: Эстония потратит на военную помощь Украине более 1% ВВП

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Эстония передала Украине ракеты противотанкового комплекса Javelin

Правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере €113 млн, написала в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас. Туда войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы: с учетом нового пакета общий объем эстонской помощи Украине составит €370 млн, что соответствует более 1% ВВП страны.

Правительство приняло решение направить на Украину крупнейший на сегодняшний день пакет помощи в виде тяжелого вооружения. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП, — сообщила политик.

Ранее на встрече с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем Каллас заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину считает «путем к миру». Она также призвала союзников и партнеров отправлять оружие в Киев.

При этом она также призвала к новым ограничениям в отношении России. По мнению Каллас, ключевым в этом вопросе является усиление антироссийских санкций, в первую очередь тех, которые затрагивают российские энергоносители. Так, по ее словам, потолок цен на российскую нефть надо снизить еще больше.