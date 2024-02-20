Стало известно, почему Ассанжа не будет на суде по экстрадиции в Лондоне Reuters: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

Фото: Chris Winter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на процессе, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции, — говорится в сообщении.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.

В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.