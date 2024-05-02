Стало известно об ударе российской армии по военному порту в Очакове Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военному порту с катерами ВСУ в Очакове

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по объектам Вооруженных сил Украины в Очакове. По его словам, которые приводит РИА Новости, в частности, был атакован порт, где находятся катера, используемые в военных целях. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера, — сказал Лебедев.

Он добавил, что ВС России также нанесли удар в районе здания около побережья. Как подчеркнул Лебедев, там часто останавливаются украинские военные и проводят совещания. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее снайперы соединения спецназначения российской группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении в зоне спецоперации. По информации Минобороны РФ, в ходе боевой операции была уничтожена группа пехоты украинской армии. В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы снайперов на большой дистанции обеспечивается подготовкой бойцов, тепловизионными приборами и современными оптическими прицелами.

Военный корреспондент Руслан Татаринов ранее сообщил об уничтожении целого взвода ВСУ под Белогоровкой. По словам журналиста, 42 бойца были ликвидированы в результате бомбового удара ФАБ. Минобороны России эту информацию не комментировало.