Стало известно об ударе по штабу ВСУ в Одессе Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы, передает РИА Новости. По словам подпольщика, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении (площади) Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», — сказал он.

Лебедев отметил, что между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, после чего прозвучал менее сильный взрыв. Территория вокруг площади Куликово Поле оцеплена силовиками, добавил он.

Ранее депутат Леонид Ивлев выразил мнение, что ВСУ могут снова попытаться ударить по территории Крыма оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. По его данным, минувшей ночью по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщал о массированном ударе украинских войск по Крыму баллистическими ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля. По его словам, российские защитники отработали на отлично.