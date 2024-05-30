Стало известно об отстранении высокопоставленных чиновников на Украине WP: Зеленский отстранил приближенных к США чиновников после визита Блинкена

Фото: Chuck Kennedy/Us State/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил сразу несколько высокопоставленных чиновников, которые были близки к администрации Белого дома, пишет The Washington Post. По данным газеты, кадровые перестановки произошли в течение последних недель, а причиной стали разногласия между Вашингтоном и Киевом.

Сообщается, что отстранения состоялись на фоне противоречий сторон, которые усилились в середине мая после визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. Американский чиновник, по информации издания, потребовал усилить борьбу с коррупцией.

Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере, — цитирует газета слова Блинкена.

Также утверждается, что в Киеве не согласились с претензиями Вашингтона, а сам Зеленский, услышав эти слова, пришел в ярость. Помимо этого, указывается, что украинские власти были недовольны выступлением Блинкена, назвав его «бесчувственным».

Ранее сообщалось, что 14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними американский политик обсудил обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.