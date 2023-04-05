Стало известно об «оружии», которым саудиты помогли России Telegraph: Запад окажется под тройным ударом из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+

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Россия оказалась в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, заявила обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд. По ее мнению, решение ОПЕК+ наносит по Западу тройной удар.

Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут, — рассказала журналист.

Она подчеркнула, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, вероятнее всего, будет президент России Владимир Путин. Она напомнила о докладе аналитика Бенджамина Хильгенштока, в котором утверждается, что повышение цены на сырую нефть всего на один доллар увеличит доходы Москвы почти на $2,7 млрд в год.

Лоуфорд также считает, что санкции Запада на российское топливо «запоздали». Они начали действовать лишь в декабре 2022 года, но как только у Москвы стали падать доходы, «вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул».