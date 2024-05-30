Стало известно о смене позиции Шольца по ударам оружием ФРГ по России Politico: Шольц выступает за разрешение Украине бить западным оружием по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по России западным оружием, сообщил Politico знакомый с позицией Берлина источник. Подробностей о смене позиции немецкого лидера он не привел.

Шольц 28 мая сказал, что не видит оснований для того, чтобы расширить зону применения западного оружия Украиной. Он напомнил о четких правилах поставок немецкого оружия Киеву, «которые были согласованы с Украиной и которые работают». Целью своей политики в отношении конфликта он считает недопущение его перерастания «в очень большую войну».

Но 29 мая пресс-секретарь канцлера Штефан Хебештрайт заявил, что оборонительные действия украинской стороны «не ограничиваются ее собственной территорией». Он подчеркнул, что не может рассказать о точных договоренностях Берлина с Киевом о немецком оружии, так как они конфиденциальны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.