Стало известно о поражении центра принятия решений в Киеве «Военное обозрение»: ракетным ударом ВС РФ поражен объект СБУ в Киеве

Фото: t.me/UA_National_Police

Ракетным ударом Вооруженных сил России поражен объект Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение». По данным канала, это был один из так называемых центров принятия решений. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Отмечается, что серия ракетных ударов, о которой сообщалось 25 марта, была нанесена по весьма чувствительным для военного командования Украины объектам в Киеве. По предварительным данным, удары осуществлены гиперзвуковыми «Цирконами» или сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что в Киеве могло прогреметь от трех до пяти взрывов. Помимо украинской столицы, ракетные удары зафиксированы в Киевской области. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области звучали сирены воздушной тревоги и работали системы ПВО.

Позже стало известно, что в аэропорту Жуляны ракетным ударом поражены два зенитных ракетных комплекса Patriot. Отмечается, что в составе экипажей украинских ЗРК западного производства числились наемники из стран Североатлантического альянса.