Стало известно о попытке украинцев сорвать показ фильма про Донбасс в Риме Журналист Лоруссо: украинцы хотели сорвать показ фильма про Донбасс в Риме

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Группа украинцев пыталась сорвать показ документального фильма телеканала RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме, рассказал РИА Новости журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, они оскорбляли участников показа и плевали в них, а также скандировали в зале националистические лозунги.

Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали [националистический лозунг], не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовать. А так как митингующих, этих героев-воинов и диванных бойцов, была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру, — заявил Лоруссо.

Он подчеркнул, что с начала показа и до конца мероприятия дежурили сотрудники полиции, которые следили за безопасностью. Супруга журналиста Светлана, которая является уроженкой ЛНР, заявила, что на премьере фильма зал был полный. По ее словам, на показе в основном присутствовали представители зрелого поколения, в частности, те, кто выступает против НАТО и считает, что Италия не должна жить по указке США.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что на показе фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» итальянцы с большим интересом узнавали о Майдане, событиях в ДНР и ЛНР, а также причинах специальной военной операции РФ. По ее словам, перед зрителями по видеосвязи выступила режиссер картины Татьяна Борщ. Симоньян подчеркнула, что фильм будет представлен еще в трех городах Италии.