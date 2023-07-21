Стало известно о нанесении удара по гостинице с наемниками в Николаеве Координатор подполья Лебедев заявил об уничтожении места дислокации наемников в Николаеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Вооруженные силы России нанесли удар по месту дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице, расположенной неподалеку от судостроительного завода в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, здание получило серьезные повреждения, в настоящее время на месте работают экстренные службы. Подъезды к гостинице были перекрыты.

В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница «Ингул», в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами, — рассказал Лебедев.

Координатор подполья также отметил, что российская армия нанесла удары по целям, расположенным на предприятии «Нибулон». Этот судоремонтный завод используется для строительства военных кораблей. Со слов местных жителей, в районе порта Ника-Тера были слышны взрывы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Министерство обороны России ранее опубликовало кадры нанесения ударов по объектам в Одессе. По данным ведомства, в результате атаки были поражены места хранения безэкипажных морских дронов ВСУ, а также цеха производства таких аппаратов. В Николаеве ракетами уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.